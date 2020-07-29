聯亞(3081)今(29)日舉辦法人說明會，展望第三季，在新的後段產能加入、以及電信5G需求強勁下，聯亞預估，第三季營收應該是和去年第三季相當、甚至高一點，聯亞去年第三季營收6.01億元，也就是說，聯亞第三季營收將會出現雙位數成長。

展望第三季，楊吉裕表示，聯亞將會有新上線的後段設備開始貢獻，目前因為5G帶動Telecom需求還是很強勁，加上大陸在5G的建設動能很強，未來25G的產品比重還會持續成長，相較於10G產品，更有利於毛利率，預計明年Telecom產品線在5G帶動下需求還是很強，會是聯亞重要的成長動能，5G相關產值成長上看50~70%。

楊吉裕表示，聯亞在6月有購買新的後段設備，預計9月產能會再增加20%，但9月還不是100%新產能都上線，預期第四季應該會有更多產能出來；至於Datacom，現階段因為美國疫情還是很嚴重，客戶端不明朗，應該和第二季差不多，整體來說，聯亞第三季營收目標應該是和去年第三季相當、甚至高一點，聯亞去年第三季營收6.01億元，換句話說，聯亞第三季營收將力拚成長至少13%。

聯亞矽光400G的客戶，都已經在準備或是已經開始量產，最主要客戶在3月已經有量產，所以一直有一定比例的客戶在加入量產，且客戶端的反應是其客戶需求還是很強，矽光400G出貨在8月開始應該可以再增加，且還有新客戶會加入量產，明年貢獻應該會成長不少。

在手機3D感測方面，預計今年貢獻營收約3~5%，因為聯亞3D感測多用在手機，接下來進度因智慧型手機市場受到疫情衝擊，故客戶端出貨保守，所以聯亞也下修今年貢獻，3D感測主要是和大陸國客戶合作，大陸客戶出貨也比較穩定。

針對美國對華為制裁的事件，楊吉裕表示，此事件比較像是談判過程的手段，華為是否可以做生意，其實不會直接影響到聯亞，且聯亞的客戶對三星、諾基亞都有合作，所以聯亞還是有相關的業務機會。

據悉，Google為聯亞重要客戶之一，雙方新的產品合作也會在今年底到明年初量產。

(時報資訊)