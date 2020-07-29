北市大同區陳姓保母今年3月照顧剛出生2個月大的男嬰，未注意趴睡易導致窒息，案發當天下午欲喚醒男嬰洗澡，男嬰已沒有生命跡象，經檢察官解剖確定死亡原因是肥大性心肌病，與趴睡並無因果關係，而且雙方已達成和解，士林地檢署日前對保母作出不起訴處分。

61歲領有保母人員證照的陳姓婦人，今年3月2日起，每天早上7點45分開始照護何姓男嬰，直到下午6點45分，但3月9日下午4點多，陳打算叫醒男嬰洗澡，卻發現男嬰手腳冰冷，經實施心肺復甦術後送醫，仍宣告不治。

何姓父母認為，依照居家托育實務指引，出生6個月間的嬰兒，還不會抬頭翻身，睡眠絕不可採取俯臥、趴睡姿勢，保母早上連續4次餵奶，又將嬰兒以趴睡方式哄睡，已違反注意義務，因而控告保母過失致死罪。

解剖鑑定報告指出，男嬰有特發性肥大性心肌病、肺臟鬱血水腫、無明顯窒息現象、無外傷，並非氣管阻塞窒息。檢察官認為，雖然趴睡常導致嬰兒死亡，並非絕對導致窒息，而且男嬰死因是心臟性休克，與趴睡並無因果關係，因而認定保母犯罪嫌疑不足，予以不起訴。

(中時 )