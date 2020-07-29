散熱廠奇鋐36億元聯貸簽約 中長期資金充沛 16:022020/07/29 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 散熱廠奇鋐（3017）不僅第二季盈餘自結數亮眼，公司公告今日與銀行團完成五年期36億元聯貸簽約，中長期營運所需資金大補。 奇鋐本次聯貸資金將用以償還銀行借款，及充實中長期營運週轉金，參貸銀行包括玉山商業銀行、合作金庫商業銀行、華南商業銀行、臺灣土地銀行、臺灣銀行、兆豐國際商業銀行、上海商業儲蓄銀行、第一商業銀行、中國信託商業銀行等。 (工商 ) #奇鋐 #商業銀行 #聯貸 #散熱廠 #簽約 也許您會感興趣 推薦閱讀 遞延訂單挹注 加工絲廠開工率提升 04:102020/07/28 證券．權證 財星中國500強 京東贏阿里 04:102020/07/28 全球財經 特斯拉上海廠招兵千人 備戰Model Y 04:102020/07/29 全球財經 景碩H1財報靚 法人力挺 04:102020/07/29 證券．權證 工研院劉文雄：台灣科技與資本市場 仍有落差 04:102020/07/28 產業．科技 聯發科擠下鴻海 登市值二哥 04:102020/07/28 財經要聞 開發7奈米不力 英特爾叫首席工程師走人 18:332020/07/28 財經 工研院＋信保基金替中小企業加值 04:102020/07/29 產業特刊 拉貨轉強 矽晶圓廠營運點火 04:102020/07/28 證券．權證 台股重量級法說周登場 半導體大咖曝下半年展望 09:572020/07/28 財經 財經熱門新聞 撐不住！吉野家1年暴虧25億 全球將關150家店 - 財經 生技股搞瘋散戶！專家一張圖曝「股市食物鏈」殘酷真相 - 財經 退休後想月入4~5萬？股市散戶這樣做 - 財經 - 工商 蘋果不爽被坑！今年OLED面板找三星死敵下單 - 財經 憂華為訂單被砍？聯發科找一位狠角色當說客 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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