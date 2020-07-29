散熱廠奇鋐（3017）不僅第二季盈餘自結數亮眼，公司公告今日與銀行團完成五年期36億元聯貸簽約，中長期營運所需資金大補。

奇鋐本次聯貸資金將用以償還銀行借款，及充實中長期營運週轉金，參貸銀行包括玉山商業銀行、合作金庫商業銀行、華南商業銀行、臺灣土地銀行、臺灣銀行、兆豐國際商業銀行、上海商業儲蓄銀行、第一商業銀行、中國信託商業銀行等。

(工商 )

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