潘瑋柏、楊丞琳在偶像女團養成節目《菱格世代DD52》擔任首席導師，節目邁入第8集，延續上一集的「13張」賽制，這次主題為「美」，讓人期待選手們將用何種形式表現4種不同的美。沒想到「粉紅梅花」演出後，潘瑋柏竟驚呼：「我找到結婚的感覺！」此話一出全場沸騰，楊丞琳也直喊：「大新聞！不婚者找到結婚的感覺了！」他的一番話似乎也呼應27日傳出的結婚喜訊。

粉紅梅花這次表演美的主題，不像以往輕鬆可愛的風格，這次的美展現出她們的優雅，同時又不失青春感，該組選手們穿著澎澎裙扮演公主。潘瑋柏看完粉紅梅花的演出，讓他感覺好像帶著老婆牽著2個女兒、1個兒子在迪士尼樂園看表演，有一種特別的家庭幸福感，更讚這個表演比驗收的時候好十倍。楊丞琳也補充：「曾經貴為可愛教主的我，都覺得妳們表現得很可愛！」

《菱格世代DD52》烈焰之心演出吸睛。（野火提供）

而正式錄影前，楊丞琳抽空前往驗收選手舞蹈，在驗收到「烈焰之心」的〈A High〉時，她誇選手曾薀帆「騷而不俗」，更給她「小泫雅」封號，錄影當天看完表演後，楊丞琳說：「我想跟妳們請教，到底要怎麼像妳們這麼性感啊？」ØZI則回應她：「我覺得妳在〈Love Is Love〉MV裡的表現也很好啊！」讓她害羞直尖叫：「救命啊！不要再講我了，天啊，我好熱。」《菱格世代DD52》中天綜合台每周六晚間8點播出。

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