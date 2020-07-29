雲科大校長楊能舒（左）頒發感謝狀給業者，自動送餐機器人出場幫忙。（周麗蘭攝）

雲林科技大學獲教育部優化技職校院實作環境計畫，成立國內第一個所設置智慧型機器人菁英人才訓練基地，聚焦於移動機器人技術應用，教育部長潘文忠29日出席揭幕啟用儀式。

雲科大校長楊能舒表示，這個基地的成立是累積多年來研究團隊辛苦耕耘的成果，包括辦理機器人比賽、機器人教材研發、偏鄉推廣機器人教育、跨領域技術合作。

楊能舒說，該校2020年奉教育部核定成立「智慧型機器人學士學位學程」，此基地未來將以移動機器人為核心，聚焦於移動機器人的技術與應用，培育出五大人才類別包括機械產業電控系統工程師、機器人產業機電整合工程師、設備自動化工程師、機器人產業感知系統工程師、機器人工程師。

此一基地有基礎訓練教室、技優培訓基地、產學專案中心，基礎訓練教室有各式移動機器人平台50台、積木式開發模組逾100組；技優培訓基地則設有國際技能競賽、全國技能競賽、工科技藝競賽等機器人比賽場地。

雲科大的智慧型機器人菁英人才訓練基地將與虎尾科大、南開科大、遠東科大、吳鳳科大等夥伴學校資源共享，培育種子師資與整合跨校人才。

(中時 )