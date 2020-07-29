近期全台各地頻傳戲水意外，漁光島日前也傳出民眾戲水溺斃，台南市政府針對易發生溺水意外的水域做熱點分析，其中，漁光島除因訓練目地且事先申請核准團體得於該水域從事活動外，將禁止民眾戲水及游泳，如發現民眾進入戲水將勸離，必要時，不排除行政裁罰。

台南市長黃偉哲重視水域安全，之前曾宣示要拚零溺水，近日，更責成副祕書長王揚智邀集各水域主管機關及市府相關局處等21個單位，再召開跨局處水域安全會議，確認3月份至今各項有關水域安全的宣導及設施、設備、巡邏、救援等措施整備及執行情形，並要求再加強各水域安全的教育宣導、巡檢及緊急救護等全面性防護措施，期許做到零事故發生。

台南擁有豐富的水域資源，教育局表示，今年市府針對容易發生溺水意外的水域做熱點分析，並對歷年民眾最容易發生溺水意外的漁光島、觀夕平台及秋茂園等水域加強教育宣導及巡邏等工作。

其中，漁光島海域目前為臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司所管理，依據商港法規定，目前除了因訓練目的且事先經過申請核准之團體得於該水域從事活動外，禁止民眾從事戲水及游泳活動，未來此區域港務公司也將派員加強巡邏，如發現民眾進入該水域戲水將進行勸離，必要時不排除進行行政裁罰。

體育處表示，市府長期培養學生水域安全知識及游泳自救能力，並透過水域自救觀摩及宣導系列活動加強民眾水域安全知識。另，為了讓民眾能夠在合格安全水域環境下戲水，7月初即完成本市41間民營游泳池及17間學校游泳池安全查核。此外，今年度除了持續推動119校游泳教學計畫外，也在暑假補助27所學校舉辦游泳育樂營，提升學生自游及自救的技能。

(中時 )