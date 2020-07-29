近期美陸雙方因相互關閉對方領使館，兩國外交陷入僵局，而華府對北京仍動作連連，與國際盟友針對香港、新疆、南海以及科技等關鍵領域聯手對付大陸，讓外界關注陸方下一步動作。對此，多位陸專家分析指出，從陸方最近動作可看出，其實北京真正意圖是有意緩和國內對美採舉強硬政策的聲浪，避免造成雙方關係不可挽回。

據《南華早報》報導指出，多位專家指出，雖然從許多陸外交官、政府官員以及網路上民族主義份子主張強硬的「戰狼」風格，但北京已停止採取過度挑釁路線，即使美國外交上多管齊下對付陸，北京仍不願、也不能採取對等方式報復。

報導指出，雖然對於關閉美駐成都領事館是「必要、適當，且對等」，甚至在官媒中央電視台開直播，吸引上百萬網民觀看，但正也顯示北京正採取平衡手段，在不將雙邊關係推向邊緣之下，嘗試滿足國內群眾。香港嶺南大學國際關係教授張泊匯指出，作為崛起中的強權，大陸所採取的路線就是別讓美國對其採取全面冷戰。

前外交官、現為陸智庫「中國國際問題研究院」研究員崔磊也表示，雖然中共對於如美國國務卿蓬佩奧「討陸檄文」等動作加以抨擊，但如同1999年美軍轟炸大陸駐南斯拉夫聯盟使館以及2001年南海軍機擦撞事件，美陸雙邊陷入緊繃後，北京實際上仍尋求平緩對立局勢，並指出「北京的戰略正是在維持國內穩定之際下表達善意，但也保留不會退讓的態度─起碼在表面上；只要美國沒想要開戰，永遠都有談判空間」。

另外，對於在美國決定將多位涉及打壓新疆人權的陸官員列入制裁後，陸方也將多名知名反陸議員列入制裁予以抵制，對此陸人民大學國際關係學院美國研究中心主任時殷弘表示，其實大陸近年來很極力避免對美採取對等手段，「畢竟相較於美有許多制裁方案可用，以及與英國及澳洲等親近盟友的關係，大陸並未有同樣的工具可採取報復」

時殷弘並表示，若大陸也一再使用「以牙還牙」的報復，反而讓川普得到他想要的，並導致大陸與國際更加疏遠，且讓國內群眾習慣看到政府對美強硬，反而讓國內對美鷹派胃口養大了。

(中時新聞網)