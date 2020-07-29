羅志祥今年4月遭交往9年網紅女友周揚青「毀滅式分手」，踢爆他慣性劈腿、搞「多人運動」甚至偷吃旗下女星愷樂，導致形象全毀並停工，然最近動作頻頻，男方被發現在車牌是周揚青生日「0912」的名車內拍照秀新鞋，女方則是私照洩密跟小豬好友還有互動，推測揚豬戀有可能復合，但也引發不小的反感，直指兩人藉此事炒作。

周揚青與羅志祥分手分得難看，然事發3個月，近日她在IG貼出一張在聚會上跟某年輕男子搭肩的合照，該男名為三兒，是羅志祥舞蹈圈摯友，先前曾力挺小豬，如今友好友好曝光，外界懷疑周揚青回收小豬，甚至懷疑兩人私下以復合，只是藉機炒作，遭周揚青打槍，出示了與三兒的對話證明非自己去招惹對方，也強調不會炒復合新聞來擋未來「燦爛的桃花」。

而不只周揚青出言反駁拿復合炒新聞，羅志祥今天(7/29)也透過工作室微博貼出聲明，「針對近期網絡上編造發布、傳播擴散有關羅志祥先生的不實消息特此聲明，網絡不是法外之地，對侵權行為必將嚴懲，絕不姑息！」，除了被認為是跟風舊愛澄清外，也有一說這不是針對炒作復合一事，而是針對遭抹黑「罹患性病」祭出反擊。

(中時新聞網)