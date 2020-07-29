羅浚濱／竹縣報導

日據時代興建的橫山警分局長宿舍，新竹縣古蹟歷史建築審議會去年底審議通過登錄為歷史建築，鄉長張志弘29日在縣府召開橫山鄉地方座談會中提議撤銷登錄，利用該地改建警察宿舍並設置地下停車場，縣長楊文科指示文化局和縣警局研議如何「重啟爐灶」。

文化局長田昭容表示，橫山警分局長宿舍登錄為歷史建築後，該局還未正式公告，也沒有編列經費辦理修復再利用等計畫，後續會依照楊縣長指示研議辦理。

橫山鄉長張志弘說，橫山新興街有鄉公所和橫山警分局等公家機關，路幅狹小，缺乏停車空間，希望解除橫山警分局長宿舍為歷史建築，利用該地改建為警察宿舍，給警察良好住宿環境，並能闢建地下停車場，增加民眾洽公停車空間。

縣長楊文科了解此案後表示，日後歷史建築等申請案，要先與鄉鎮市公所及當地民眾溝通，了解該建築狀況及當地未來發展考量，地方達成有歷史保存價值共識才能提報，「不要看到影子就開槍！」

楊文科指示文化局及警察局研議如何「重啟爐灶」，再次檢視橫山警分局長宿舍歷史建築案，強調有必要性的一定保存。

根據歷史建築紀念建築登錄廢止審查及輔助辦法第七條明訂，歷史建築、紀念建築登錄廢止，應符合經指定為古蹟者，建造物因毀損致失去原有風貌、主構件滅失者，及其他喪失歷史建築、紀念建築價值原因者。文化局將就相關規定對此案做釐清。

(中時 )