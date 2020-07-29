新冠肺炎疫情趨緩，加上進入暑假，內灣老街 假日都湧現人潮。（羅浚濱攝）

新冠肺炎疫情趨緩，加上進入暑假，內灣老街到尖石風景區，假日都出現塞車問題，縣府工務處計畫拓寬120線部分路段，並新闢替代道路來分流內灣尖石的交通負荷，工程經費約16.46億元，將向交通部公路總局爭取生活圈道路交通系統建設計畫補助。

120線從橫山鄉台三線到內灣約19公里，兩線道路幅不寬，假日尤其是傍晚遊客要回家的時段，尖石下山車輛和內灣的車潮都要開到台三線，都從內灣老街開始沿途塞車，只能龜速行駛。

橫山分局假日都要調派內灣派出所員警，在內灣、台三線和120線路口指揮交通，引導車輛改走替代道路，外地民眾不熟悉內灣大橋周邊產業道路，常會走錯路。

工務處長林鶴斯表示，120線從台三線路口處是重大瓶頸路段，規畫新闢道路從台三線油羅溪橋北側，沿油羅溪右岸往東，銜接至增昌大橋右岸路口，全長3.23公里。

林鶴斯並說，該工程3月完成可行性研究，將辦理環境影響評估，預估工程經費需13.75億元，將向交通部公路總局爭取生活圈道路交通系統建設計畫補助。

另外，計畫拓寬120線從永豐橋至內灣大橋間1.2公里路段，此段因不用再做環評，縣府將拓寬計畫送公路總局完成初審，工程經費2.71億元，預計年底前爭取到經費執行。

(中時 )