為了幫助國家培育下世代人才，工研院號召26家產學研成立「電網學校暨人才發展聯盟」，提供170萬元獎學金，並於今天舉行電網人才獎學金頒發典禮，總計17名來自各校的優秀電力學子得獎，不少得獎者決定把獎金用於投入在電力領域研究，讓這份獎學金成為學子們未來邁向電力菁英的養分。另外，今年工研院院長劉文雄也特別以父親名義，成立「劉書勝紀念獎」，希望以「蕃薯不驚落土爛，只求枝葉代代湠」的精神，透過獎學金資源拋磚引玉，輔以臺灣人堅定的韌性與毅力，帶動臺灣電力人才世代傳承。 工研院因應能源轉型，2018年成立「電網管理與現代化策略辦公室」，匯集來自學術界和產業界的所有領域專家，積極推動電網管理技術和解決方案，維持電力系統穩定可靠，並整合工研院專業能量與資源，推廣正確的能源管理理念，扮演政府與產業之間的橋樑。同時為了解決產業對於電力電網人才的迫切需求，2019年也號召產學研成立「電網學校暨人才發展聯盟」，開設專業電力課程，並設立電網人才獎學金培育電力新秀，為臺灣電力產業發展注入活水。

電網學校暨人才發展聯盟獎學金委員會主委，同時也是大同公司總處長的林常平表示，電網人才獎學金分為優秀專題提案獎、優秀學生獎、傑出專題成果獎3項，本次總計17人得獎，這次報名人數超過歷年非常踴躍，競爭激烈，顯見越來越多優秀年輕學子，看好電力電網產業的未來性，紛紛投入其中，得獎者的研究題目從風力與水力發電機組排程、需量反應的應用、輸配電系統的巡檢系統、太陽能模組診斷等，領域涵蓋非常廣泛且實用，希望這些得獎者繼續研究，將優秀成果帶到產業界，共同為臺灣供電穩定盡份心力。

工研院院長劉文雄說，電力系統是國家發展的基礎，也是國內各產業拚經濟的堅實後盾，不過，臺灣在過去20年間電網與電力產業面臨人才競逐，畢業生投入少，產業人員供不應求。面對能源轉型的挑戰，可預見未來電業供應鏈上會有許多創新商業模式，電網的規劃、設計、運轉與維護之人才培養為產業發展的關鍵議題，而電力與電網領域人才需求也將大幅提升，產業對於電力人才需求非常急迫，因此，工研院以領頭羊之姿，去年號召國內上市公司、離岸風電業者、學研界成立「電網學校暨人才發展聯盟」，要以百萬獎學金、專業課程，培育優秀電力電網菁英。為了紀念他的父親劉書勝為臺灣電力奉獻超過半世紀，今年他以父親名義成立「劉書勝紀念獎」，針對 35歲以下，且投入電力產業超過3年的年輕電力人才，提供8萬元獎學金，希望延續父親對臺灣電力現代化的理念，培育優秀電力人才，進而達到永續發展的願景。

「電網學校暨人才發展聯盟」由產學研組成，聯盟成員包括大同公司、臺灣汽電共生、臺灣綜合研究院、亞力電機、和平電廠、東元電機、海龍離岸風電、健格科技、康舒科技、祥正電機、達德能源集團、海鼎風力發電(捷熱能源、安能集團、麥格理綠投資集團）、臺灣電力與能源工程協會等，聯盟匯集170萬元獎學金

(工商 )