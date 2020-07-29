結合AR技術，台泥(1101)29日公開推出全球第一本「會動」的企業社會責任（CSR)報告書。

因應數位時代，台泥最新企業社會責任報告書中、英文版，首度融合擴增實境技術（AR），透過AR動畫與影音，讓讀者能夠身歷其境。

這本企業責任報告書，封面是台灣原生種植物腎蕨，腎蕨適應各種環境，許多昆蟲會在羽狀複葉避敵、延續下一代，台泥指出，這象徵集團對產業發展與環境永續的堅持和信念。

台泥今年的CSR報告書，共有三大實境主題，封面與各章節扉頁以台泥花蓮和平與蘇澳太白山礦區復育植物為主角，包括腎蕨、台灣白及、台灣赤楊、牧野氏山芙蓉、九芎等原生植物。

除此之外，已獲歐盟認證為生態港的和平工業港，海底可見鹿角珊瑚、軸孔珊瑚、棘穗軟珊瑚，台泥指出，讀者可透過AR互動影音飽覽海底世界。還有台泥DAKA開放生態循環工廠影片，影片記錄了產業與社區居民之間逐步共創新價值的過程。

台泥CSR編輯團隊，這次是與台灣AR團隊合作，透過擴增實境技術，從CSR實體報告書、台泥官網、社群網站到YouTube，多元、多屏相互連動，並融入環境教育理念，強化產業、環境與人文永續的平衡，提升與利害關係人互動、溝通的管道與模式。

(工商 )