台南市山上區產業文化節推出植物槌染體驗，台南市長夫人劉育菁（右）搶先體驗。（劉秀芬攝）

台南市山上區產業文化節推出25台Be-Bike共享電動單車供民眾免費租借。（劉秀芬攝）

台南市山上區產業文化節8月1日至31日登場，周周推出不同主題活動，1日開幕及29日還有熱鬧市集，展售在地特色小吃。（劉秀芬攝）

坐公車來騎腳踏車遊山上區，還可以參加摸彩，當場把摩托車騎回家。台南市山上區公所以「食美食、遊水道、嘗鮮果、訪古厝」為主題舉辦產業文化節，8月一整月周周有活動，邀民眾騎自行車遊山上，於指定景點集章，就可以參加抽獎，把電動摩托車、冷氣、電視等大獎帶回家。

山上區長余基吉表示，山上區有獨特的農村生態、文化歷史、人文古蹟與在地美食，這次活動特地邀請在地青農、山上社區發展協會、玉峯農產生產合作社、蘭科植物園、區農會等聯手合作，打造豐富多元的產業文化活動。

8月1日開幕當天，山上花園水道博物館前有熱鬧的「山上農夫市集」，當日購買水博館門票前100名遊客即加贈50元市集園遊劵，市集消費滿500元，贈送市價150元蘭花一盆。

此外，8月每周推出精彩主題，有玉峯農產生產合作社採果樂、植物槌染體驗活動；蘭科植物原盆栽DIY；社區老厝導覽。29日壓軸活動有水道階梯登頂、騎趣山上、農產品市集、趣味闖關遊戲、水果拍賣會、社區導覽等熱鬧萬分。

台南市長夫人劉育菁29日也前往山上區公所搶先體驗木瓜葉植物槌染，直說非常舒壓有療癒效果，染出來的手帕有獨特清香、獨一無二的花紋。劉育菁也建議民眾，不用到離島人擠人，到鄉下漫遊嘗在地美食，也是很好的選擇。

余基吉說，這次活動特別提供25台Be-Bike共享電動單車供民眾免費租借，民眾可在水道博物館、公所兩處租借，或是自行騎車到山上遊玩。只要是參加指定活動，或消費滿額、集章解任務，都可以得到摸彩券，參加8月29日的產業文化節主場活動的抽獎；集章解任務活動還可以參加線上抽獎。

另配合推動台灣好行系列-山博行假日公車，遊客可同時遊山上花園水道博物館、大內南瀛天文館、左鎮化石館，來山上體驗知性旅行、農村魅力，還能憑山博線票根於8月29日主場活動時兌換摸彩券。

(中時 )