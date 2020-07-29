成語蕎分享開車地雷。（圖／TVBS提供）

G奶女星熊熊（卓毓彤）今(29日)傳出情定富二代男友，兩人疑已有愛的結晶，年底將結婚，過去熊熊和有「小侯佩岑」封號的成語蕎本是好姊妹，一度鬧不合，最近她上節目自曝開車時的地雷，曾有任男友愛下指導棋，讓她忍無可忍提分手。

本周TVBS《地球黃金線》邀請達人專家為大家評選豪華中型休旅，還為大家解析住家停車位該如何挑選。藝人成語蕎分享自己曾遇上刁鑽停車格，左嚕右喬到路人看不下去，直接幫她停好車。

成語蕎透露在澳洲16歲就開始開車，不過當地為右駕，大學畢業剛回台灣一開始不習慣左駕，導致有次不小心逆向行駛，「當時覺得很恐怖，被來車狂叭，還好後方沒車，我趕緊修正，整個被自己嚇到！」

對愛車有潔癖的成語蕎，嚴禁親友在她車上吃東西，也怕食物異味殘留，有次媽媽在她車上吃爆米香，成語蕎想到屑屑掉地上可能會招來蟑螂螞蟻，內心小劇場已開始尖叫：「她咬下去那一剎那，我真的快崩潰，理智線差點斷掉！」

講到停車障礙，成語蕎透露自己不只一次遇上好心駕駛主動幫忙停車，有次對方停好車，竟詢問她是否為成語蕎？本人只好苦笑否認：「我只是明星臉，長得像她。」沒想到對方繼續追問：「可是你連聲音都很像！」讓她當下只好帶著尷尬微笑離去。

成語蕎對那種喜歡指揮女生如何開車的男生很感冒，也無法接受男友在開車過程中不斷下指導棋，「我很討厭沒事先講，等開到一半才馬後炮，或愛指揮我怎麼開、何時該變換車道的人！」她覺得上車後就尊重駕駛，某任男友常在她開車時一直碎念，因為對方是控制狂，所以後來兩人就分手了。

(中時新聞網)