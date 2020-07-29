財團法人蔡衍明愛心基金會由課長周哲仁代表受贈。（許哲瑗攝）

受贈代表CoCo分享歷程，感謝社會局社工陪伴和鼓勵。（許哲瑗攝）

新北市去年6月成立「好日子愛心大平台」，迄今已媒合9億3047元物資和善款，超過190萬人次受益；市長侯友宜今出席感恩會表示，新北每年編列210億照顧弱勢族群，但更仰賴民間資源獻愛，今年遇到疫情景氣不佳，各界愛心行動仍不落人後，感謝大家的努力和愛心。

今日感恩會由逆風劇團川劇變臉表演揭開序幕，表演者都是從逆境重生的青少年，讓感恩會別具意義；蔡衍明愛心基金會、中華道家人文協會、喜憨兒基金會等共453個民間、企業單位和圓夢英雄也共襄盛舉，由侯友宜致贈感謝狀。

「讓新北市成為愛心城市！」侯友宜致詞表示，他在新北市服務10年，任職副市長期間負責社會局業務，一開始先「實物銀行」，過程雖艱辛、但獲得很多幫忙，慢慢把銀行做起來，讓需要幫助者獲得即時資助，翻轉生活後再來幫助別人，形成善的循環。

侯友宜說，很多人想做愛心、想捐錢、捐食物卻無處著手，被需求者也不知怎麼被關心，有時捐贈的物資、地點還可能不符需求，他上任後建構「好日子愛心大平台」，結合民間團體、個人公司行號、宗教團體的力量，讓愛心資源更到位。

侯友宜表示，好日子大平台去年6月17日成立，儘管碰到疫情衝擊，各界愛心仍不落人後，短短1年內募集9億3047元物資和善款，剛好是實物銀行每年募集的3倍，「現在做1年，等於以前做3年」，感謝各界努力。

「一串粽子可能沒什麼，但對弱勢家庭卻是最幸福的滋味。」中華道家人文協會理事長張旖分享說，協會連續8年捐粽送愛心，迄今已捐贈超過10萬顆，堆起來超過2座玉山高，今年3月還捐贈1200罐嬰幼兒奶粉，盼讓弱勢家庭每逢佳節倍感溫馨。

受贈代表CoCo表示，她是生長在單親家庭，母親一人要身兼3份工作，非常感謝北海岸社工一路陪伴，幫忙申請各項福利，甚至民間學用品資助等，她今年考上大學法律系，希望有天也能翻轉命運，成為手心向下的資助者。

(中時 )