市長鄭文燦（中）赴中壢火車站臨時站視察工程進度。（呂筱蟬攝）

為了減少施工介面及縮短工期，中壢車站鐵路地下化先導工程配合機捷延伸線A23站工程，於2018年9月動工，桃園市長鄭文燦29日赴中壢車站臨時後站工區視察，工程執行單位交通部鐵道局表示，中壢臨時後站及跨站天橋預計今年9月如期完工，可在10月啟用。

鐵道局表示，中壢車站臨時後站新建工程目前結構體已完成，正進行建築裝修、水電環控工程以及跨站天橋電梯設備等工程，預計9月底完工。

另外，機場捷運A23中壢車站採鐵路在上、捷運在下的配置，需降挖5.7公尺，鐵道局同樣在2018年9月啟動工程，目前已完成東側連續壁淺挖覆蓋，以及第一層支撐架設、西側連續壁淺挖。

鄭文燦指出，中壢臨時後站啟用後將取代既有的台鐵中壢後站，既有的後站將拆除並進行A23站區開挖。新建置的跨站天橋2樓是付費區，旅客經由此樓層進入月台候車，天橋3樓則是非付費區，可跨越鐵路連通中壢車站的前後站，未來民眾通行往來將更安全便捷。

(中時 )