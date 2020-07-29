手機品牌OPPO近來持續拓展產品線，繼4月推出「粉餅」外型OPPO Enco W31耳機後；再度推出真無線藍牙耳機新品OPPO Enco W11。體積小巧輕便易攜，還有20小時電力續航，單次則可用5小時，外出工作陪你北高一日遊，都還電力滿檔。

OPPO Enco W11無線耳機包裝盒。（黃慧雯攝）

OPPO Enco W11無線耳機盒內配件。（黃慧雯攝）

OPPO Enco W11採用入耳式的耳塞設計，穩固性佳（提供三對尺寸不同的耳塞），單一支耳機重量僅4.4g，配戴時無負擔。小型豆狀式的耳機外型，搭配亮面質感，時尚有型。體積小巧也較不易因為脫外套、摘安全帽、飾品而脫落。

OPPO Enco W11採用了相對同價位帶更低功耗的晶片，耳機單次充電可持續聽歌5小時（耳機上電池40mAh)，400mAh的充電盒能為耳機充電三次配合，讓續航長達20小時。此外OPPO Enco W11支援IP55防塵防水等級，面對台灣較潮濕的氣候環境也能夠有效抵擋灰塵、雨水，延長產品的使用壽命。

OPPO Enco W11對通話的性能表現也不馬虎，相較市面傳統的轉發式藍牙耳機，OPPO Enco W11兩邊耳機皆可獨立運作，不因切換而出現斷線、沒電等問題；內建的藍牙5.0晶片還可提升信號抗干擾能力，配對距離可達10公尺。兩支耳機皆配備ENC通話降噪+高靈敏度麥克風，能聚焦你的聲音並降低15db的外來噪音，讓溝通更順暢。

OPPO Enco W11耳機內部使用了8mm的動圈單元，更大尺寸的動圈單元可呈現更佳的低音，喇叭的振膜表面還加入了鍍鈦複合振膜材質，在低音增強的同時，也提升了高音的延展性。OPPO Enco W11耳的喇叭靈敏度99dB @ 1kHz，頻率響應範圍20Hz~20kHz。此外，OPPO Enco W11可兼容AAC與SBC兩種音訊格式，喜愛遊戲對戰或是點播喜愛的情歌，都能聆聽到均衡的音質表現。

OPPO Enco W11無線耳機前有指示燈，採USB-C充電。（黃慧雯攝）

對應當前的設計趨勢，OPPO Enco W11支援了開蓋即連功能，首次配對成功之後，下一次使用只要打開充電盒，手機螢幕頁面即會跳出視窗自動配對(快速配對支援ColorOS 7.0及以上版本的OPPO手機(台灣上市A系列、Reno2 Z、R15版本則不支援)。另外也支援敲擊耳機的控制方式，舉例敲擊三下可召喚醒語音助手、敲擊兩下可切換下一首歌曲、敲擊一下則可暫停/播放歌曲，長按耳機還可以隨意調整音量大小，使用上體驗頗為特別。OPPO Enco W11真無線藍牙耳機白色款單機售價為NT$1,299，7月10日已在台開賣。

體驗心得

對比真無線耳機的聆聽體驗，OPPO Enco W11在音樂表現上算是中規中矩，高音、低音、人生表現都算平均，沒有特別的優缺點。比較明顯的是在追劇、玩遊戲時的延遲略為明顯，略感可惜。雖然支援開蓋快速配對，但是沒有動作感應在摘下耳機時主動暫停音樂，也是略為可惜，但是可透過長按耳機調整音量的操控手法，頗具新意。

(科技)