「3倍券在台中10倍奉還！」台中市北屯區公所拚3倍券商機，日前將「台中購物節交流列車」開進彰化縣二水鄉，邀彰化人來台中品嚐大坑美食「弄瓦竹筍鹹蛋糕」、「太陽堂太陽餅」等在地好滋味；鼓勵持3倍券參與台中購物節消費，登錄發票有機會抽大獎，店家另有優惠，1筆消費、多重享受。

北屯區公所代理區長歐陽明向彰化縣二水鄉民眾說明，台中購物節自7月1日至8月31日，期間只要在台中市消費，都可以參與台中購物節活動，若是在優惠店家進行消費並登錄發票，透過優惠店家發票金額3倍計，抽中精品小豪宅、百萬現金及汽車等大獎的機率高。

歐陽明介紹大坑溫泉、登山步道、美食等，另觀光工廠、夜市、商圈、藝文場館，不論是個人消費旅遊，或適合全家大小同行路線，一應俱全；有許多振興3倍券優惠合作店家，購物節消費金額登錄將以3倍計，到台中吃美食、消費「10倍奉還！」，且可拿大獎。

北屯區公所為2020台中購物節活動宣傳推9大夜市，西屯區逢甲夜市、大甲區公路觀光夜市、中區中華路觀光夜市、南區忠孝路觀光夜市、北屯區昌平夜市、太平區長億夜市、北屯區太原觀光夜市、東區旱溪夜市、南區大慶夜市，邀大家來台中吃、喝、玩、樂。

(中時 )