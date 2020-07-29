國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁涉論文抄襲案，引起軒然大波，教育部隨後表明，將全國施行論文比對，但總統蔡英文教授升等公文則列為30年機密，直到2049年才公開，引來雙重標準的質疑。教育部高教司司長朱俊彰回應，所有教師資格審定資料都保密，學位論文則是以公開為原則，論文案與總統升等公文保密，是兩件事。

李眉蓁論文抄襲案爆發以來，引起發熱烈討論。教育部也在近日回應，將會同國家圖書館開發全國碩博士論文比對系統，將無償提供大學使用，並與科技部研議採購主要的國內外期刊論文比對系統，一旦完成，以後學位產出前，都要進行論文比對，以杜絕抄襲。

但在總統大選前，各界質疑總統蔡英文的博士論文，至少有444個錯字，而在爆發學位論文門爭議之後，蔡英文自英國返台在政大任教期間，教授升等公文更被保密30年，導致教育部與國家圖書館當時深受各方質疑。

教育部高教司司長朱俊彰表示，總統保密30年的是教師資格審定資料，並且不是特定處理，全國上萬名教師的教師資格審定資料，也都是保密30年，除非有訴訟或訴願，在特定情況下才會公開；至於總統的論文，也已經公開，可在國家圖書館查詢得到。

至於近來政界不斷傳出論文抄襲爭議，朱俊彰也說，學位論文本來就是以公開為原則，如果不公開，則是內容涉及專利或國家機密，依法不能公開，才能不對外公開；他並強調，論文案與總統升等公文保密，是兩件事。

元智大學資管系教授周韻采指出，總統蔡英文在英國倫敦經濟學院的博士論文，都沒有找到檔案，但一般來說，大部分在美國或是英國的大學，碩博士論文寫完都要同意書，都會在系統公開上網，外界都能查詢得到，而蔡英文當年應是回國後直接聘為副教授，而非升等副教授，聘為副教授的文件是什麼，甚至還包含升等文件，都一定可以查詢得到，對於教育部的說法，感到匪夷所思。

前立委陳學聖指出，國家圖書館收論文主要有兩大要件，一為個人同意，並由個人送件，二則是由學校交送以證明，「小英係個人送，國圖10年來僅此一例，很明顯是國圖為她漂白，作法明顯不合規定，頂多算收到一本『書』，而非『論文』」。

陳學聖也提到，他當時也詢問過教育部，並要求看小英的博士論文，教育部當時則規定，不得有人同行，不得觸碰論文，「這些事蹟都代表心裡有鬼！」

(旺報 )