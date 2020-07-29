鳳梨釋迦產值超過53億元，去年外銷突破12億元，但以鮮果為主，且市場過度集中於大陸，為分散單一市場，同時突破外銷日、韓外銷瓶頸，農委會台東農業改良場首創「全果冷凍」技術，不但可突破過去因檢疫、不耐貯運的外銷障礙，開拓外銷新通路，也能分散單一市場。

台東農改場長陳信言指出，鮮果外銷向來不易，主要障礙在鮮果不耐貯運，同時也有檢疫的問題，日、韓就因檢疫問題而無法外銷到日、韓，為了能突破檢疫與運輸過程中不耐貯放的問題，台果農改場花了5年的時間，研發出「全果冷凍」的鳳梨釋迦的新產品。

陳信言指出，全果冷凍技術是以抑菌處理及-40度C急速冷凍，搭配真空包裝，維持冷凍果品的衛生安全，也符合台、日、韓等國家衛生安全標準，更重要的是全果冷凍屬食品，不受限檢疫條件，賞味期可達2個月以上，具有搶進新外銷市場的潛力。

陳信言說，台東是台灣釋迦主要產地，鳳梨釋迦裁培面積及產品占全台98％，多年來推動鳳梨釋迦成為台灣外銷主力市場果品之一，但是，鳳梨釋迦的外銷金額雖然突破12億元，但以鮮果為主，且9成以上是銷外大陸。

為了開拓外銷市場，陳信言指出，台東農改場透過推出「果實催熟」及「全果冷凍」雙技術，開發出「全果冷凍」的新鳳梨釋迦產品。目前國際間還沒有「全果冷凍」的鳳梨釋迦產品，台灣具有絕對的優勢，不但可打開新外銷通路市場，還能分散過度集中大陸市場的風險。

(工商 )