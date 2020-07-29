今年60歲的李淑嫻從小患有視網膜黃斑部病變，靠模糊的視力，當過幼教老師也是稱職的保母，但2年前視力惡化不得不退休，說話對象只剩家中的老公。透過介紹她在伊甸基金會開始視障生活重建課程，現在不僅能自力搭公車上課，也和不同病友交流，開心重拾人際關係。

李淑嫻說，幼稚園起就發現視力不佳，家人帶她四處求診仍不見起色，求學時期得用放大鏡才能看清楚課本，高中畢業遇到友善的園長聘用，進到幼兒園擔任老師，都是用僅存的模糊視力生活與工作，但讓她值得驕傲的是，教過的幼兒園學生超過500位，自己也開過托兒所、當保母，獲得許多家長的信賴。

雖然熱愛幼教工作，但近兩年視力急遽惡化，讓她不得不選擇退休待在家，最後生活只剩家中及菜市場，不自覺封閉自己。透過友人介紹到了伊甸基金會後，她開始學定向訓練、手作樂器及手機操作等課程，也學會用手機聽書重拾自己的最愛。

伊甸桃園加恩服務中心主任張雅琴說，視覺障礙者有盲用電腦、點字與智慧型手機、生活自理能力訓練需求，基金會提供多元課程提高視障者的社會參與。

(中時 )