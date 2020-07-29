國內不斷發生論文抄襲事件，為協助匡正風氣，「雲書苑教育科技有限公司」今日宣布無償捐贈市值2000萬元之「快刀原創性論文比對系統」予教育部。教育部表達感謝之意，將進一步與他們洽談相關細節。

教育部高教司長朱俊彰表示，目前已有百餘所學校採購現有相關中英文期刊論文比對系統，例如Turnitin、iThenticate、華藝、快刀等，未來將與國家圖書館研議評估共同開發全國碩博士論文比對系統，並與科技部合作評估現有大學校院需求及適合比對系統，採共同供應契約採購主要的國內外期刊論文比對系統，提供相關資源供學校運用把關論文品質。

快刀系統總經理林政宏表示，快刀原創性論文比對系統透過人工智慧AI語意辨識技術，可精準比對歷年來碩博士論文文稿，協助論文作者們，降低不當引用的風險，保護論文原創性。

快刀是一套以中文為主的原創性比對系統，目前在台灣，有超過7成以上大專院校及公家機關單位，廣泛採購快刀應用於檢查論文、計畫及報告審核碩博士論文的原創性（使用單位包括總統府、行政院、科技部、國防部等）。

(中時 )