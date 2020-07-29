桃園地院28日下午裁定准予管收李男(後)，傍晚解送至管收所。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

21歲李姓男子在居家檢疫期間4度外出買食物、挨罰100萬元，遭移送行政執行署桃園分署，卻和執行官玩「捉迷藏」，還嗆：「財產我都移轉掉了，你們扣不到！」卻用蘋果最新手機、月費近千元，執行官28日趁他外出上工時逮人，桃園地院法官也認定他拒不繳款又屢傳不到，裁定管收3個月，關進桃園看守所，成全台「趴趴走」遭管收的首例。

李男2月29日自廈門入境，依法應配合居家檢疫至3月15日才解除，卻以買食物飲料為理由，4度擅離居家檢疫地點，遭桃園警分局查獲，衛生局以違反傳染病防治法、以及嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，裁罰最高金額100萬元。

未於期限內繳納罰鍰的李男遭移送桃園分署，執行官卻發現李男名下無財產，薪資和戶頭僅有2737元，通知居住在新北市八里區的李男父母，但雙親說兒子已少有聯繫。

李男面對執行官通知，不但置之不理，還打電話反嗆書記官：「為何一直傳我去問？去也沒用，財產我都移轉掉了，你們扣不到，我不會去，也不想繳，隨便你們！」執行官4度前往拘提都撲空，歷時1個月，終於在28日尋獲準備與老闆及友人出門上工的李男。

執行官指出，李男遭拘提後仍拒絕透露薪資和實際住所，屢屢強調已訴願，要等結果再繳，還嗆聲說：「政府是很缺錢嗎？」但卻被執行官發現，李男慣用「IPHONE 11」手機，且電信資費每月達900多元，4個月內又出國旅遊2次，居家檢疫前的短短12天內，銀行存款帳戶即匯入33筆款項、合計達109萬元，又屢傳不到，認定李男有逃匿之虞，且早已自力工作謀生，卻謊稱無工作靠朋友接應過活，向桃園地院聲請管收獲准，法官裁定管收3個月，28日晚即解送至法務部矯正署桃園看守所附設管收所。

桃園分署指出，針對違反居家檢疫規定遭裁罰的義務人，會視個案不同情節強力執行或寬緩執行或柔性關懷，目前已同意多件分期繳納案件，其身分包括在學大學生、越南籍漁工及待業中姐妹等，並以愛心社名義關懷2位被裁罰的獨居老人生活。桃園分署呼籲違反居家檢疫規定遭裁罰的民眾，儘速自動繳清罰鍰，如因經濟困難，無法一次繳清，得向桃園分署辦理分期繳納，以免被強力執行，桃園分署絕不會因為國內疫情暫時趨緩而有所停頓，義務人切勿心存僥倖。

(中時 )