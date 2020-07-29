小萌警體驗騎乘哈雷機車闖關，認識交通安全。（廖素慧攝）

嘉義市萌警學校開學，小萌警超可愛，逗樂全場。（廖素慧攝）

小萌警很有人氣被追著跑，市長黃敏惠開心同框。（廖素慧攝）

嘉義市政府警察局29日舉辦「萌警5＋1、猛警愛嘉義」親子體驗營闖關活動，小朋友穿上模擬警察制服，體驗「一日警察」，萌樣爆表，市長黃敏惠宣布，「萌警學校」開學了，小鮮肉萌警被大家追著跑，直喊「太可愛了！」

市警局辦理暑期青春專案預防犯罪宣導，強化民眾路權觀念從小做起，7月29日、30日及8月1日每日下午2時至5時，辦理「萌警5＋1、猛警愛嘉義」親子體驗營闖關活動，3梯次透過網路報名，有90名5至7歲的小朋友可以穿上全新的藏青色警察制服，帥氣體驗「一日警察」。

黃敏惠說，嘉義市經過民調調查治安、交通滿意度都名列前茅，是公認的「壞人最討厭的城市」，這就是警察們努力的成果，保護了在這座城市的居民，小萌警體驗一日警察，可以了解警察杯杯的辛苦及維護治安讓人民有感的成就感。

市警察局長張樹德說，交通安全與預防犯罪觀念需要從小教育，身體力行，希望藉由親子體驗闖關活動，促使民眾更重視行車安全，共同預防犯罪，營造安全的生活環境。

體驗闖關內容包括騎乘哈雷機車、路口指揮交通與交通規則大考驗、反毒反霸凌、兒童自我保護防身術、拒絕兒少性剝削、全民反毒打詐、霹靂維安特殊警力打擊犯罪，讓萌警帶著爸爸、媽媽一同了解交通安全與預防犯罪的重要性，闖關成功可獲得1枚萌警小徽章、隱藏版小禮物。

(中時 )