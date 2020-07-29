高齡83歲的邱坤煇在1964年擔任東京奧運聖火主火傳遞員，家中保留56年前以合金材料製成的火炬。（王文吉攝）

邱坤煇26歲時擔任東京奧運聖火主火傳遞員，之後我國退出聯合國，奧運聖火不再來台，他笑說自己是「台灣末代奧運火炬手」。（邱坤煇提供／王文吉台中傳真）

邱坤煇保留19年前中國時報的報導剪報。（邱坤煇提供／王文吉台中傳真）

邱坤煇26歲時擔任東京奧運聖火主火傳遞員，警車護送，一路綠燈暢行，至少50萬人夾道歡迎。（邱坤煇提供／王文吉台中傳真）

邱坤煇參加2000年亞洲田徑錦標賽，拿下擲標槍季軍。（邱坤煇提供／王文吉台中傳真）

83歲邱坤煇榮獲2020年台中市模範父親，他曾拿下亞洲田徑錦標賽撐竿跳亞軍、擲標槍季軍，並擔任1964年東京奧運聖火主火傳遞員。當年中華民國還是聯合國成員，邱坤煇等26位運動員傳接聖火過境台北市，受到50萬國人夾道歡迎，1971年退出聯合國，聖火不再來台。

父親節將至，台中市政府舉辦模範父親表揚，今年共698位爸爸獲選，但考量防疫，取消大型公開表揚典禮，陸續於全市29區，由各局處首長及區長頒獎。社會局長彭懷真29日前往曾擔任1964年東京奧運聖火主火傳遞員的邱坤輝家中，頒贈模範父親獎牌，並表達恭賀。

邱坤煇今年83歲，年輕時是出色的運動員，曾拿下亞洲田徑錦標賽撐竿跳亞軍、擲標槍季軍，離開體壇後到大甲高中擔任體育組長；79歲參加2016年亞洲盃錦標賽，榮獲常青田徑男子撐竿跳銀牌，國際賽事獲獎無數的他，不吝將技能傾囊相授，致力培育年輕運動健將。

邱坤煇回憶，26歲那年東京奧運聖火過境台北市，共有26名傑出運動員擔任主火傳遞員，每人1公里，步伐控制75公分。他說，當時至少50萬人夾道歡迎，有警車護送，一路綠燈暢行，非常光榮，可惜之後退出聯合國，奧運聖火不再來台，自己是台灣末代奧運火炬手。

邱坤煇與妻鶼鰈情深，育有4子，教育子女更是以身作則，2個兒子是雕塑家，1個兒子是消防隊小隊長，最小兒子擔任保全業幹部。邱坤煇退休後，投入關懷社區老人，也參與慈善，是一位可敬的模範長輩。社會局長彭懷真頒贈「父德楷模」獎牌，向體壇老將祝福及恭賀。

(中時 )