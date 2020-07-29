基本工資審議會 8月18日召開！ 16:462020/07/29 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基本工資審議會確定8月18日召開。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 基本工資審議會確定8月18日召開！受到新冠肺炎疫情影響，截至今年6月為止，消費者物價指數為負，但勞方認為仍要定期調整基本工資，勞動部部長許銘春受訪時曾表示，仍要由基本工資審議委員會討論。 依照《基本工資審議辦法》的規定，基本工資審議委員會是由勞工代表、資方代表、政府與學者專家依照組成「基本工資審議委員會」。 勞動部條件司司長謝倩蒨證實，今天已發出開會通知，日期定在8月18日上午10點。 (中時 ) #工資 #基本工資 #審議 #審議委員會 #委員會 也許您會感興趣 推薦閱讀 提高資本適足率 臺企銀 8月發百億金融債 04:102020/07/29 金融．稅務 科技業四巨頭 首聚國會作證 04:102020/07/29 全球財經 沃旭彰化風場環差 未過關 04:102020/07/29 金融．稅務 泰國移工返泰後確診 189名接觸者檢驗結果出爐 09:312020/07/29 生活 再走一人 文化部終止委託公視炸鍋 徐瑞希辭董事抗議 11:052020/07/29 生活 專家傳真－船舶安全的新思維 04:102020/07/29 專題周報 8月開放外籍人士來台就醫 他憂成防疫破口 恐致台灣淪陷 09:322020/07/29 政治 中獎機率最低！客庄券今午12點直播抽籤 08:502020/07/29 生活 台積電階段性任務完成！老謝看台股接下來這樣走 08:562020/07/29 財經 互評表全都露怪祕書！柯：互評不是壞事 不要有政治陰謀 11:312020/07/29 政治 生活熱門新聞 桃園小心了！確診泰籍移工返國前密集進出這裡 - 生活 心驚驚！2天增9確診 醫揭「超級警訊」：海嘯就在眼前 - 生活 終於抽到動滋券 網友一點合作店家網頁傻眼：哪招 - 生活 午後豪雨連下2天 颱風可能生成時間曝光 - 生活 憂群聚！確診移工任職科技大廠急公告「暫不要前往桃園」 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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