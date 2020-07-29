基本工資審議會確定8月18日召開！受到新冠肺炎疫情影響，截至今年6月為止，消費者物價指數為負，但勞方認為仍要定期調整基本工資，勞動部部長許銘春受訪時曾表示，仍要由基本工資審議委員會討論。

依照《基本工資審議辦法》的規定，基本工資審議委員會是由勞工代表、資方代表、政府與學者專家依照組成「基本工資審議委員會」。

勞動部條件司司長謝倩蒨證實，今天已發出開會通知，日期定在8月18日上午10點。

(中時 )