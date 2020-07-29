安養院的爺爺奶奶，有的因親人去世，孤苦無依；有的因維持家裡生計，無法排出多餘心力照顧，無奈將長輩交給安養院。藝人大根回憶之前高中和同學為了消過，來到北市一家安養院服務，他朋友一個小小的舉動，不僅讓失智老人感動流淚，更讓老人已過世的兒子親自「登門」致謝。

大根在《來自星星的事》分享，高中某個學期，大根和朋友偉華為了銷過，被學校安排每周六到北市一家療養院，陪老人聊天抒壓。第一天大根分配到一個奶奶，聊得也挺愉快；而偉華則是遇上一個爺爺，一從電梯上來便直呼：「華華！你好久沒來啦！」一旁志工也覺得很巧說：「他孫子很久沒來了，你就陪他演演戲吧！」

第一個禮拜也沒發生什麼事，但之後每周六要服務的時候，偉華的臉色可以說愈來愈凝重，左手臂還出現淡淡的紅斑。大根好奇關心他，偉華只簡短回應：「沒事」。

某天凌晨四點，偉華突然緊急打給大根，但當時他根本還沒起床；到了學校他朋友才放下戒心告訴他，其實連續幾晚都不斷夢到一個中年男子，在凌晨四點的時候飄在半空盯著他看，昨晚還硬「拉」著他像穿越般，穿過門口、大街，瞬間來到一家菜市場的奇異果攤，接著就消失，然後他就醒來了。

隔天又是服務的日子，這天路上偉華在水果攤買了帶奇異果，大根好奇問，偉華事後回憶：「我也不知道，就是一個靈感。」爺爺看到竟當場流淚：「華華我終於可以吃奇異果了！你很久沒有買給我了」

之後他們也順利銷過，事情過了一個多月他們也就漸漸淡忘，直到某天，偉華晚上睡覺時聽見「叮」很像電梯開門的聲音，還傳來低聲地呼喚：「華華，爺爺來看你咯！可是爺爺要走了哦！掰掰」。他睜開眼還看見中年男子推著爺爺對他點了點頭。兩人事後猜想，可能是因為爺爺的孫子華華一段時間沒去，兒子只好「親自」拜託他們，也算是做了件善事。

(中時新聞網)