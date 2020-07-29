高雄市長補選倒數17天，國民黨候選人李眉蓁今受邀參加Yahoo TV「鄉民大會」直播節目，被桃園市議員王浩宇問到高雄地理、人口及青年失業率等問題，李眉蓁答錯後，遭酸不懂國民黨為何提名她，李眉蓁反問王浩宇桃園市有幾間廟，王則稱不能問太複雜問題，引發討論。

Yahoo TV「鄉民大會」今由主持人郭子乾扮裝成韓國「魚」，邀請李眉蓁、王浩宇、國民黨副祕書長謝龍介、媒體人黃暐瀚及民眾黨公關事務長吳怡萱上節目，談論高雄市長補選議題。

李眉蓁說，這兩天突然間受到那麼多關注，心裡要調適一下，她覺得，這兩天出去跑行程，鼓勵聲、加油聲變多了，讓她有鬥志繼續往前衝，選情也倒吃甘蔗。

王浩宇現場考李眉蓁高雄市最北及最南行政區、人口最多及最少行政區、青年失業率數據等，李眉蓁連5題沒答對，王浩宇酸，李眉蓁要參選高雄市長，對高雄地理環境不了解，要怎麼好好扮演市長，國民黨選擇眉蓁到底是為什麼，他到現在還滿疑惑。

李眉蓁說，今天她要的是高雄人想要什麼，而不是跟之前有議員質詢韓國瑜一樣，問很細的問題，她也反問王浩宇「桃園市有幾間廟？」

王浩宇愣了一下說，「這個問題太複雜了吧，那妳知道嗎？妳不能問這麼複雜問題，妳問我幾個區我當然知道。」

黃暐瀚表示，王浩宇用很細的問題去羞辱市長參選人，其實幫李眉蓁拉了不少票，，他認為，王浩宇也正面臨罷免，風格可以不要那麼尖銳。

王浩宇不甘示弱，過程中不斷與謝龍介、黃暐瀚唇槍舌戰，各自為民進黨、國民黨過去高雄執政護航。

不過黃暐瀚也分析，李眉蓁目前要贏陳其邁，他認為很困難，基本上是「不可能的任務」，他說目前高雄有229萬有效選民，如果投票率5成，就會開出近115萬票，韓國瑜今年選總統只拿到34％選票，2014年楊秋興出來選，基本盤已經降到30％左右，他建議，守住30％基本盤、約34萬票，是李眉蓁現在要努力的方向。

(中時 )