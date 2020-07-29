美股全墨效應，台股開低走高震盪收小黑，新台幣實質匯率陷入小區間震盪，尾盤央行作價力守29.5元防線，終場收在29.501元兌1美元，升值0.1分，台北外匯經紀公司成交量8.27億美元。
外匯交易員指出，時值月底出口商拋匯作帳需求效應，老大（央行）很用力在守防線（29.5元）助一臂之力，「這樣帳面就可以好看些」，近二個交易日干預力道加大一倍之多，因此反應在盤面上的高低震盪區間高達2.35角，但基本上價格並沒有太大變動，盤中最高價29.27元，甚至低於前一個交易日的29.23元。
外匯交易員認為，「再苦守二天，月底就過去了」，下周進入月初，如果老大（央行）稍為放手，恐怕會快速向29元大關靠近，畢竟目前國際上看衰美元，預估跌幅至少二成，新台幣在內的新興貨幣將是欲弱不易，看來防線是愈守愈辛苦，大型匯銀恐怕需有一定程度的配合，後續就看央行態度而定。
(工商 )
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