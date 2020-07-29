高雄市長楊明州29日表示，高雄產業積極轉型，產業發展「非常值得期待」，可望帶動就業人口增加、以及人口移入，繁榮高雄房市，不過，在缺工、缺料問題未解之前，又碰上新冠肺炎（COVID-19）疫情，使得高雄建案無法在預定期間完工，因此，高雄市政府將從善如流，將建案完工的期限再展延2年，避免造成負面衝擊。

高雄市不動產開發公會29日召開會員代表大會，由理事長黃炯輝主持，高雄代理市長楊明州、台灣省不動產開發公會理事長黃啟倫、國內各省市不動產開發公會、以及歷任高雄市不動產開發公會理事長郭敏能、張調、陳武聰、以及張永義等政商名流近千人與會，德明財經科技大學客座教授莊孟翰則應邀以「2020年房地產市場與都更、危老發展趨勢」，發表專題演講。

高雄市長楊明州致詞指出，高雄房市的榮枯與經濟發展息息相關，產業發展便能帶動就業人口的增加，並移居高雄，由於高雄已經從傳統石化、鋼鐵等重工業，逐步轉型成為數位內容產業、高附加價值產業，他認為，未來，高雄產業發展「非常值得期待」。

楊明州表示，目前進入二階環評的橋頭科學園區，預定114年到115年之間，就可以交地給企業設廠，而仁武產業園區也可望在今年底，交地設廠，另有中油五新材籿研發專區，也正規劃進行中，因此，高雄產業成功轉型，也將帶動高雄房市的良好發展。

他說，高市府也將全力協助進行有關建築的法令鬆綁、以及縮短行政流程等，提供良好的房產經營環境，並協助建築產業缺工缺料的問題，因此，在去年延長建案完工期限2年之後，目前正在「研擬將完工期限，再延長2年」。

(工商 )