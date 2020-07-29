新北市貢寮區卯澳灣20日有潛水客意外發現有13枚未爆彈沈在海底，有關單位接連開會協調，並尊重軍方的專業判斷，計畫進行現地引爆，軍方今日與區公所開會後指出，軍、警及海巡人員將於明日上午6點30分在福連國小周邊進行交通管制，並且在明日現地引爆。

據了解，軍、警將於6點30分進行該區的大規模人車管制，當地居民經辯識後可進出，但卯澳灣至軍方要接引爆鏈前則管制任何人車進入，而福連國小周邊卯澳灣人車只出不進，引爆前5分鐘將於台二線台亞加油站及馬崗街口兩端禁止進入。

貢寮區公所表示，將根據負責引爆未爆彈的軍方作業時程及天候、海象才決定引爆確定時間，確保作業人員及他人的安全，漁業署28日發文給各地區漁會和縣市政府，並發布航船布告，根據漁業署發佈的航船佈告，軍方預計在30日引爆13顆海底未爆彈，確切地點為北緯25度01分4.1秒、東經121度59分31.4秒。

(中時 )