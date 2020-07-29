路透根據取得的一份信函報導，三星電子考慮讓自家行動裝置放棄Bixby虛擬助理與Galaxy Apps Store，做為與Alphabet旗下谷歌公司新訂全球營收分享協議的其中一項調整。

谷歌多年來一直試圖讓三星這個全球最大行動裝置製造商放棄自己的服務，並讓谷歌的搜尋引擎、個人助理功能「Assistant」與谷歌Play Store裡的行動應用程式更加突顯。

作為一種獎勵，谷歌有時候會拿出一部分由谷歌app所創造的營收與設備製造商分享。儘管多年來程式經常出包，且用戶興趣缺缺，但三星始終堅持推廣自家應用程式，藉此可吃下所有app相關收益。

這樣的策略近幾個月來開始出現挑戰，因新冠肺炎疫情與手機升級速度放緩對銷售造成打擊，並促使許多公司關閉成本高昂的項目，轉而尋找新的收入來源。

三星與谷歌協商中相關財務細節尚不得而知，但消息人士透露，如果三星願意棄守自家的app策略，谷歌將提供比之前協議更加優渥的條件，兩家公司預計在周五前敲定條件。

三星對此發布聲明表示，公司向來致力於自己的服務，但與此同時也與谷歌和其他夥伴密切合作，以提供最佳的行動體驗。谷歌發布聲明表示，公司定期與合作夥伴討論改善用戶體驗的方法，三星仍可自由創造自己的應用程式商店與數位助理。

(時報資訊)