電信三雄5G開台即將滿月，在4G時代扮演價格破壞者的台灣之星，最新也確定將在8月4日開台，老大哥也找來五月天助陣，但目前看起來似乎是電信業比消費者更High，各家陣營樂於較勁，但精打細算的消費者卻傾向處於停看聽，一方面除4G已經很夠用外，不外乎是當年4G給人越晚辦越便宜的經驗，豪擲百億的5G，若想回本勢必要回歸B2C消費市場，但資費價格往往是消費市場最敏感神經，5G真的不會重回價格大戰，也不是哪家業者說了算，只要消費者不買單，一切都是白搭，也或許5G的價格戰不是不「爆」、只是時候未到。

電信三雄5G已經自6月底接棒開台，舞台上大力吹捧，5G看似無所不能，以目前公布的資費來看，儘管公布初期三家有在到量降速、網內外通話上有些許不同，但有鑑於電信三雄一直以來在資費上大都「步調一致」 下，故也都漸漸微調到內容雷同，三雄3G、4G一路以來搶客戲碼，到5G勢必持續上演，在消費市場中，當「售價」無法使三雄任何一家在消費者心中脫穎而出的時候，電信業者只好轉向大秀訊號品質、內容應用，這也是各家開台時相對於資費，更積極強調的優勢，比起大同小異的資費，電信業也深知拿出頻寬優勢、集團資源、合作夥伴、以及應用場域等似乎更讓消費者有想像空間。

只是台灣的電信業早被價格戰「束縛」已久，消費者也不諱言確實價格至上的比例佔大多數，回顧6月30日中華電(2412)5G風光開台，搶下頭香後，台灣大(3045)在幾個小時後立即跟進，除在資費上跟進中華電外，加碼端出「好速成雙」，也就是申辦5G資費1399吃到飽，加上固網光纖1099元，等於說是買5G送光纖固網，此方案確實頗殺，對於家中原本就有申辦固網的用戶，相當有吸引力，但這隱約透露出的是另一種方式的價格戰，不僅如此，三雄中選擇進可攻退可守，最後開台的遠傳(4904)，似乎打著「好酒沉甕底」，針對各個資費丟出「5G用完後、4G繼續吃到飽」，這不僅讓台灣大默默跟進，中華電也不甘示弱，在找來天團五月天助陣「5G ing」的同時，宣布所有資費的上網流量翻倍，電信三雄在資費上持續糾葛的難分難捨。

2018年電信業燒起全台灣一場499之亂，眼看兩年過去，合約陸續到期，根據目前續約的狀況來看，三雄多祭出599雙飽來留客，也是最多數客戶選擇的續約方案，所謂的599雙飽就是上網吃到飽、網內互打免費及原本贈送的通話分鐘數，顯示499的用戶對於升級5G仍多停看聽，原因不外乎台灣的4G網路品質相當具水準，在目前眼下的各種應用已經游刃有餘，4G的499吃到飽似乎也已經內化到台灣電信消費市場，若升級5G就算是早鳥方案，吃到飽都是1399元起跳，眼下台灣才開始步入後疫情時代，政府大撒三倍振興券就刺激經濟，消費者在這當下，對於生活支出勢必更加精打細算，一下從499元跳到1399元讓吃到飽從4G到5G，加上對於5G優勢、究竟有甚麼4G辦不到的特殊應用，相信絕大多數消費者不是「懵懵懂懂」就是「興趣缺缺」，比起當初4G開台時全台的熱度，5G確實冷掉了!

市場或許有印象、電信三雄更是難忘歷史痛，當初4G資費走向低價競爭、壓垮駱駝的最後一根稻草-台灣之星，已經敲定在8月4日開台，屆時會對5G吃到飽市場帶來甚麼震撼彈，仍有得瞧，目前台灣之星已經在開台前針對早鳥推出699吃到飽，雖強調只限定於開台前，但台灣之星向來在資費上就以敢衝聞名，會真的在開台後就棄械投降，機會或許不大，屆時開台的吃到飽價格劍指三雄的機率非常高，5G吃到飽價格大戰，或許不是不「爆」、只是時候未到，說穿了「價格戰只是早晚的問題」。

(時報資訊)