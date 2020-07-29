《韓股》三星、外資撐盤 韓股收6個月新高 16:312020/07/29 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在重量級權值股三星電子持續挺升與外資繼續大買帶動下，周三南韓KOSPI指數0.27%，為2263.16點，連漲第三個交易日，並創下1月底來新高點。惟美國國會兩黨在新冠肺炎新紓困法案的協商陷入僵局，使韓股漲幅受抑。 英特爾擴大委外生產的題材持續發酵，三星電子連漲第4天，終場收漲0.68%，盤中一度漲3.1%。 外資連買第4天，今日買超韓股2920億韓元。散戶買超510億韓元，機構投資人賣超3380億韓元。 韓元升值0.32%，收在1193.1兌一美元。 (時報資訊) #三星 #韓股 #外資 #億韓 #三星電子 也許您會感興趣 推薦閱讀 《類股》暑假、國旅、三倍券利多 觀光股紅起來 15:062020/07/29 財經 台股降溫 資金轉攻Q3常勝軍 04:102020/07/29 證券．權證 台商資金匯回達1,428億 為台股添活水 04:102020/07/29 財經要聞 《百貨股》白飯小偷又來了！全家韓式蟹膏系列開賣 12:332020/07/29 財經 台股爆量萬三閃現 04:102020/07/29 財經要聞 《盤後解析》金傳接棒 台股力撐12500點 13:582020/07/29 財經 台股行情佳 壽險投資股票市值創新高 12:082020/07/29 財經 復甦超前 陸股7月強勢勝出 04:102020/07/29 投資理財 台股攻萬三爆量 台幣進逼29.2 04:102020/07/29 財經焦點 《觀光股》美食強彈 H2審慎樂觀 12:162020/07/29 財經 財經熱門新聞 不畏疫情 美股陷狂熱！諾貝爾獎得主揭原因 - 財經 蘋果不爽被坑！今年OLED面板找三星死敵下單 - 財經 退休後想月入4~5萬？股市散戶這樣做 - 即時 - 工商 台股下殺有人超爽！專家爆1招買錯殺股 - 財經 生技股搞瘋散戶！專家一張圖曝「股市食物鏈」殘酷真相 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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