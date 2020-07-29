在重量級權值股三星電子持續挺升與外資繼續大買帶動下，周三南韓KOSPI指數0.27%，為2263.16點，連漲第三個交易日，並創下1月底來新高點。惟美國國會兩黨在新冠肺炎新紓困法案的協商陷入僵局，使韓股漲幅受抑。

英特爾擴大委外生產的題材持續發酵，三星電子連漲第4天，終場收漲0.68%，盤中一度漲3.1%。

外資連買第4天，今日買超韓股2920億韓元。散戶買超510億韓元，機構投資人賣超3380億韓元。

韓元升值0.32%，收在1193.1兌一美元。

(時報資訊)