訊連(5203)昨日法說會看好人臉辨識未來的需求成長，再宣布與與智慧安防解決方案領導廠商利凌企業合作，於利凌NAV人臉辨識主機中導入FaceMe AI臉部辨識引擎，打造集智慧安防、數據分析及即時示警非接觸性智慧安控解決方案。

利凌為全球IP安全監控錄影產品製造商，提供IP網路攝影機、錄影主機及相關安防應用服務。透過與訊連的合作，利凌於旗下NAV人臉辨識主機中導入訊連開發的FaceMe AI臉部辨識引擎，提供用戶各式非接觸的智慧安防解決方案。於辦公室、工廠、住宅等場景中，即時確認進出人員身分及管控進出人員權限。而於零售、服務業，則可透過分析來客於特定活動、場域即時情緒反應，進行資料分析及優化消費體驗。

全球新冠肺炎疫情尚未趨緩，訊連與利凌共同打造解決方案，具備臉部辨識之非接觸辨識優勢，可取代傳統磁卡及輸入密碼，降低病毒透過接觸物體表面傳播的風險。

(時報資訊)