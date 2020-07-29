兆豐金(2886)旗下兆豐銀看準國內消費觸底回升，國旅大爆發，民眾旅遊需求激增，兆豐銀行搶先推出專為旅遊族群打造的網購信用卡-「e秒Happy卡」，以最低都有5%回饋、最高可達21%的驚人優惠搶攻國旅市場。不僅所有網購一律2.5%回饋，申辦電子帳單再享四大訂房網、三大旅行社及兩大體驗旅遊平台加碼2.5%回饋，若搭配上Booking.com最高10%回饋等國際組織優惠，以及兆豐卡友專屬旅遊6%加碼優惠，總回饋率可一路疊加到21%，相當驚人！

兆豐銀信用卡處處長林中象表示，兆豐銀目標至10~11月的信用卡流通卡數達100萬卡，可達經濟規模，今年6月兆豐銀信用卡每人每卡消費約7000多元，較去年同期減少約1000元。

觀察到許多民眾對於使用悠遊卡搭捷運、公車或超商購物的依賴，兆豐銀行更加碼提供悠遊卡自動加值5%回饋的超值優惠，此後卡友不需每個月記日期搶登錄，5%回饋直接入袋，讓不少通勤族瞬間心動，網路討論熱烈。

同時兆豐銀行也與家喻戶曉的「臺灣吧」攜手合作，讓饒富趣味的「黑啤及啤下組織」5隻超萌台灣保育動物明星，一躍成為卡面主角，陪伴民眾盡情旅遊、享受回饋。同時，為了讓這些保育類動物們能夠擁有美好的山林永續空間，兆豐銀行也提播0.1%的一般消費金額，捐贈《台灣黑熊保育協會》，希望結合卡友的愛心，一同為台灣保育行動盡一份心力。

(時報資訊)