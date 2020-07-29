和泰車(2207)續攻皮卡市場，推出改款上市的全新HILUX。TOYOTA的經典皮卡-HILUX風靡全球50年。2019年7月在台灣上市以來，也獲得熱愛皮卡車主的喜愛，2020年上半年熱銷超過1200台，級距市占率達58%，穩居台灣中型皮卡銷售冠軍寶座。

TOYOTA總代理和泰汽車於今(29)日舉辦ALL NEW HILUX上市發表會。為了讓車迷能盡早預約入主，TOYOTA總代理和泰汽車於6月底開始接受客戶預訂，截至7月底已累積超過300台的訂單，顯示顧客對於全新HILUX改款後的高度肯定。

TOYOTA的經典皮卡-HILUX，以驍勇的越野性能與歷久彌堅的品質風靡全球50年，去年7月正式在台灣上市。最新推出改款上市的全新HILUX，是歷經全球各種地形與氣候的實測，並整合消費者的回饋後精粹而成的成果。期望進一步提升HILUX的冒險精神並創造媲美高級車的洗鍊質感，以滿足愛好越野的熱血車主所有需求。

(時報資訊)