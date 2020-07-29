「中秋美景‧古都風味」月餅記者會邀請(中)香格里拉台南遠東周麗華總經理、(右一)奇美食品幸福工廠胡育齊經理、(右二)伯利恆基金會林吉男董事長 、(左二)藝術家林致維、(左一)香格里拉台南遠東餐飲部徐雯珊總監。(香格里拉台南遠東國際大飯店提供／曹婷婷台南傳真)

這個中秋「藝」思！香格里拉台南遠東國際大飯店與城市藝術家跨界合作，設計極富藝術氣息的月餅禮盒；另也延續歷年關懷在地發展遲緩嬰幼兒及其家人，【魚龍舞】傳統月餅禮盒每銷售1盒，飯店即捐出部份金額予「伯利恆文教基金會」，且消費者以振興三倍券購買可享優惠，詳情及訂購專線 (06)7028854。

香格里拉台南遠東國際大飯店歷年月餅禮盒都相當有巧思，今年以「古都風情．溫情意濃」為主軸，將府城最美麗鳳凰花季、如金黃雨般的阿勃勒及人文巷弄為題材，運用豐富色彩與強烈留白風格，設計【魚龍舞】傳統月餅禮盒、【星如雨】奶黃月餅禮盒與【憶家鄉】鳳梨酥‧芒果酥禮盒等3款雅緻禮盒。同時，也推出手工蛋黃酥禮盒，以及香格里拉台北台南限定款【南北映月】禮盒。

「古都風情．溫情意濃」系列禮盒，以詩詞「東豐夜放黃金縷、更吹落、星如雨，府城萬紅香滿路、時光轉、魚龍舞」，陳述著古都慢活與美景，透過藝術家獨特畫風「縫合法」，運用大量留白、豐富色彩，強烈筆觸，呈現古都系列3款禮盒；同時，響應飯店關懷在地兒童，為發展遲緩嬰幼兒及其家人帶來溫馨的中秋佳節，藝術家林致維特地捐【台南開隆宮後院】畫作贈予「伯利恆文教基會」收藏。

【魚龍舞】傳統月餅禮盒，以台南舊稱「鳳凰城」為主軸，呈現舊城區艷麗似火鳳凰花開，象徵古都濃厚人情味與熱情好客，主廚選用油潤適口的薄嫩廣式餅皮，將絲滑柔順口感的經典月餅「棗泥核桃」、「蓮蓉蛋黃」、健康伍仁」與創新風味「芋香撞奶」、「炭培烏龍麻糬」、「巧克力花生」，每款各1個，每盒售價1188元；此款禮盒每售出1盒將捐出11元予「伯利恆文教基金會」，此款使用紙本振興三倍券消費，可享優惠價1000元。

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