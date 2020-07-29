屏東縣將下水汙泥乾燥後，可望將資源循環再利用。（林和生攝）

近年來因公民營掩埋場容量逐漸飽和，加上後續處置成本持續上漲，使得地下水汙泥去化問題逐漸浮上檯面；屏東縣政府積極爭取營建署補助，於屏東市六塊厝水資源回收中心設置2套汙泥乾燥設備，今年中旬試運轉，估計每年能省下978萬處理費。

汙水下水道經費龐大、工期漫長，加上工程主體在地底下，民眾無法立即感受效益，因此又被稱為「看不見的良心工程」；但透過截斷汙染源，將家戶每日產生的民生汙水引流至水資源回收中心，經處理符合環保法規標準後再排入自然水體，有效改善居家生活衛生。

根據統計，屏東市汙水系統接管共完成3萬3000戶、普及率約60％，但每日也產生3萬2000噸的下水汙泥，以目前台灣民營業者處理費用每噸約6000至1萬元來算，屏縣府水利處長江國豐坦言，長期累積真的相當可觀。

因此在營建署補助下，屏東市引進2套汙泥乾燥設備，每日可將10噸汙泥乾燥減量79％，加上每噸汙泥處理費用預期可降至設置前約50％以下，不僅減少掩埋需求，江國豐試算，每年約可減少處理1975噸汙泥，省下金額達978萬元。

未來乾燥後的汙泥可以作成道路基底、輕質骨材及人造磚的原料，或者用在焚化爐的輔助燃料，江國豐直言，提供廢物循環利用的更多可能。

(中時 )