國際航空運輸協會(IATA)預期，在新冠疫情影響全世界，全球客運量要至2024年才能恢復至疫情前的水準，較原先預測再延遲一年，並預期2020年全球航空客運量將會大跌55%，相較3個月前的預測再擴大9個百分點。

根據東網報導，該協會指出，6月份的航空運量跟去年相比驟減86.5%，雖然較5月份的91%跌幅有所收斂，主要由於大陸市場復飛的需求上升所帶動，但仍比預期復甦速度緩慢，預計短途旅行的恢復速度將比長途旅行更快。

基於近期情勢發展，國際航空運輸協會悲觀的看壞復甦前景，包括美國及發展中國家對遏制病毒的措施執行率不佳，將長時間持續邊境封鎖及旅遊限制，企業減少商務旅行，加上消費者因為失業及安全因素的考量減少旅遊消費，根據該協會的調查，6月份約六成的受訪者表示今年不打算出國旅行。在上述因素下，預期2020年全球航空客運量將會只剩55%，相較3個月前時的預測再擴大9個百分點。

(中時新聞網)