「過去的我是手心向上的受贈者，未來要成為手心向下的助人者！」18歲少女CoCo（化名）從小和媽媽相依為命，經濟困頓、資源貧乏，在新北市社工輔導下，協助母女申請各項福利和補助，更成為CoCo最熟悉的傾聽者；CoCo今天在好日子大平台感恩會分享受助經驗說，她已考上大學法律系，希望有天能翻轉命運幫助他人。

CoCo幼時曾受父親施暴，由母親單獨撫養長大，由於家中經濟狀況不佳，母親曾1天接3份工作，累壞身子卻不輕易喊累，國中時新北市社會局社工介入關心，為她申請各項福利、補助，甚至民間學用品資助等，陪著母女度過最艱辛的人生階段。

CoCo哽咽說，媽媽一肩扛起家計，儘管生活困頓、資源貧乏，但給女兒的關愛從不少於別人，社會局社工不僅提供補助和資源，也不時打電話、親訪家中狀況，給予最即時、最溫暖的關心，都是她生命中的重要泉源，她今年考上理想大學法律系，目前透過打工貼補家用，累積社會經驗，未來希望從事法律工作，幫助更多像她一樣的弱勢者翻轉人生。

(中時 )