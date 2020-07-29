有關近日網路與Line通訊軟體上流傳泰籍移工確診案移動足跡一事，桃園市府新聞處長詹賀舜澄清，中央流行疫情指揮中心仍在調查其移動足跡，目前所流傳的各項移動足跡皆為未經證實的訊息，也非正式對外發布之資訊，後續將由中央流行疫情指揮中心統一公布疫調及活動史，呼籲民眾不要轉傳，以免觸法。

詹賀舜表示，依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第 14 條，散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣三百萬元以下罰金，請民眾接獲來源不明的疫情訊息，切勿隨意轉傳。

詹賀舜也說，疫情尚未結束，市府也保持高度警戒，目前相關局處皆以高標準程序在處理中，有關桃園市防疫重要資訊，市府也會透過市府網站、市府Line官方帳號、市長臉書及桃園事臉書粉絲專頁等管道公布正確資訊。

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