對福懋油脂等6家業者延展合船展延採購進口黃豆期限5年，公平會以附加包括按季函報、不得藉此行其他聯合行為、及限制其他任何一人等三項負擔後，准予展延許可至2025年8月底止。

福懋油脂、泰山企業、福壽實業、中聯油脂、大成長城及富鼎產業等6家業者為實施合船進口黃豆，向公平會申請聯合行為例外許可。

公平會指出，合船進口黃豆可提高參與事業採購議價能力、分散採購風險，降低黃豆進口運輸成本，且6家合船進口的黃豆數量占我國黃豆總進口量比例不高，市場上也有其他合船組或進口業者相互競爭，參與合船事業有誘因將節省的成本反映在售價上，進而使相關經濟效益得以擴散至消費者。

公平會表示，況且產業主管機關也向公平會表示，合船採購可使相關業者增加國際議價能力，掌握原料供應，對於維持下游產業鏈供貨及國內急迫偶發性市場需求也有所助益，公平會因而認定合船進口聯合行為有益於整體經濟及公共利益，准予附加負擔許可延展期限。

公平會附加的負擔有三：

一是，申請人得依私法自治原則，訂定相關規範規定參與黃豆合船採購事業之合船運作事宜，但申請人不得利用這項許可或相關規範從事其他聯合行為，或無正當理由，拒絕他事業加入本聯合採購。

二是，申請人不得利用這項許可或相關規範限制任一申請人自由決定其聯合採購進口之數量，或禁止任一申請人自行採購進口。

三是，申請人應將本聯合行為之執行情形，包括每船次各進口人之登記採購量、實際採購量、採購裝船期及採購價格、裝貨船開航日期及抵達我國港口日期，各申請人每月進口量、加工量、銷售量、庫存量等資料，按季函報公平會。

(工商 )