行政院為振興疫情期間遭重創的經濟，推出了三倍券，但成本有多高？國民黨立委洪孟楷提出質疑後，經濟部終於公布花費了15.4億元成本，但在編列預算的項目中，卻有一個亮點，「偶爾吃便當的錢竟然不超過20萬元即可」。網友因此感到疑惑，依公家訂便當的80元公定價，根本可以訂到2500個，到底錢都花到哪去？

根據《中時電子報》報導，洪孟楷表示，除了民眾自掏腰包1000元，實領金額比起馬英九執政時期的消費券還要1600元，然而三倍券成本卻比消費券多了2.9億元，質疑這根本是浪費公帑。但經濟部回應，三倍券增加多元領券的管道，民眾在領取上有更多彈性的選擇，所以不能僅從數額比較。經濟部更舉例，三倍券的防偽技術、印刷原物料、人力成本以及兌付手續費等都相較於馬政府時期的消費券成本來的高漲許多。

但經濟部羅列的三倍券成本中，其中一項偶爾買便當的金額卻相當驚人，經濟部解釋，為了發行三倍券，工作團隊開會偶爾會訂購便當，但費用未超過新台幣20萬元。有熟悉公務機關作業的網友就說，公家訂便當的公定價是80元，20萬換算其實可買到2500個便當，網友就質疑，偶爾訂便當訂到2500個是否太誇張？錢到底吃到哪裡去？一句「沒超過20萬」就帶過，如果便當都如此浪費，那其他成本可以想像應該也都很浪費。

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(中時新聞網)