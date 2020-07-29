前高雄市長韓國瑜。(圖/本報資料照)

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁和台南市議員謝龍介、民進黨桃園市議員王浩宇等今上網路直播節目，討論高雄選情。謝龍介表示，前高雄市長韓國瑜在短短1年半，鋪了6百條道路，打破台灣民主自治史70年紀錄。

《YAHOO TV》網路直播節目「鄉民大會」今29日邀李眉蓁、謝龍介、王浩宇、資深媒體人黃暐瀚、民眾黨公關長吳怡萱等人，共同探討高雄補選議題，且由郭子乾擔任節目主持人。

王浩宇批評「國民黨3、40年前把石化業集中放在高雄，才造成今天空氣品質的問題」，謝龍介駁斥，「高雄空氣差跟石化沒關係，石化業減排的減排，搬的搬，現在是民進黨要上台，高雄市永安區燒土炭風化爐硬燒，空汙廢棄排放一支抵台中火力發電廠的煙囪四、五支，過去國民黨做的補救已經很多了」。

郭子乾說，用一句台語俚語形容民進黨的情況就是，「嘴念經，手矇拎，腳踏查某間(台語)」(形容一個人言行不一，道貌岸然)。

在場的謝龍介還說，王浩宇想當全國不分區議員，他就應該要出來選不分區，他(謝)還會支持他，更開轟王浩宇，自己當李眉蓁發言人是站關心高雄的立場，要王浩宇「自己的小孩放屁就正在長，別人的小孩放屁就腸子在爛(台語)」，怒嗆他「永遠兩套標準」。

對於韓國瑜，謝龍介也說，在韓被罷免前，疫情爆發，中央開始封鎖，到現在放「無薪假」4、5萬人，整個都崩盤了，包括今年畢業的年輕人要找工作都很拚，他要王浩宇，「不要用一棵樹，在評論一片樹林(台語)」，既然要檢討就全國一起檢討，不要只挑高雄，過去民進黨執政20多年，才造成高雄現在這些問題。

謝龍介也大讚韓國瑜，在70年的台灣民主自治史，沒一個縣市長在1年6個月中，鋪6百條道路，這真的是第一名，過去的前高雄市長蘇南成也都沒韓國瑜多。

(中時新聞網)