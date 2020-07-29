星巴克28日公佈了10多年來最大的虧損，因疫情導致銷售額下滑而成本攀升。原因是因疫情導致的銷量下滑。星巴克表示，接下來計劃通過裁員、關閉門店等方式削減成本支出，預計將永久性關閉400家位於美國和加拿大地區的分店，並減少新開門店的數量。

據華爾街日報中文網報導稱，在截至6月的財季，星巴克全球同店銷售額銳減40%，這家西雅圖的連鎖咖啡店公佈，財季虧損7.04億美元，較去年同期下滑約17%。不過，基於疫情對星巴克的影響，該數據仍好於許多分析師的預期。星巴克表示，預計疫情對當前財季的影響將大幅減輕。

財報將星巴克業績下滑的原因解釋為，受新冠肺炎疫情影響，「與公司在疫情爆發前的預期相比，損失了約31億美元的銷售額，其中包括臨時關閉商店、修改運營、減少工時和減少客戶流量」。

星巴克總裁兼執行長凱文約翰遜(Kevin Johnson)表示：「我們很高興地告訴大家，全球絕大多數星巴克門店已經重新開業，我們的全球業務正在穩步恢復。」

約翰遜認為，星巴克完全有能力恢復新冠肺炎疫情大流行之前的積極業務勢頭，同時也期待重新啟動公司的「規模增長」議程。財告也指出，星巴克預計隨著新冠肺炎疫情的緩解，其第四季度業績將明顯復甦。

另外，來自星巴克的消息顯示，關閉門店的計劃將在接下來的18個月中完成。而減少新開門店的計劃，則會在本季度實行，從原計劃的600間縮減到300間。

受該消息影響，截至7月29日凌晨美股收盤，星巴克跌2.38%，報74.64美元。

(中時新聞網)