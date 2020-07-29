雖然日本購買F-35聯合打擊戰機，也正在設計下一代的自製5代機，但是仍然決定為服役40年的F-15J鷹式戰機升級。三菱重工與波音公司剛簽署商業技術協議，以支持F-15J機隊的更新，這也是F-15J服役以來的第3度升級。

這次更新仍是著重在下一代武器和航空電子的更新，將會換裝新一代的任務電腦，以及全面更改駕駛艙操作系統，儀表控制板都會完全截然不同，將使飛行員更加了解空域情況。

根據協議，波音公司將向三菱重工提供修改圖紙、機具設備等重要的技術基礎，F-15J會升級成日本的超級攔截機。這項合約將從2022年開始，為98架F-15J升級。

F-15J將升級座艙系統，會改成大型觸控式面板。(圖/波音)

波音日本公司總裁威爾‧謝福(Will Shaffer)說：「波音公司很榮幸參與這項工作，長期以來我們對日本防衛省、空中自衛隊和三菱重工都是相當支持...這次更新將為日本的自衛提供關鍵能力，F-15J在未來必會繼續發揮關鍵作用。」

不過，日本的F-15J還有機體疲勞的問題，其實美國的F-15C機隊也是如此。2007年，美國國民警衛隊的F-15C曾經發生過機體在空中折斷的問題，日後就查出是縱樑老化。當時，日本航自以超音波和X光，全面檢查F-15J的機身結構。是過去幾年，在東海與日本海經常與中共空軍的戰機相遇，F-15J的出勤就更頻繁了。前陣子美國空軍選用F-15EX來取代F-15C ，但是日本則是老機升級，就不知日本是否有機體結構更新的方案。

(中時新聞網)