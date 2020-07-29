滷味攤「滷得好」業者對未來仍抱持樂觀，期待馬稠後產業園區能帶來人潮。（張毓翎攝）

稻江科技暨管理學院8月停招停辦計畫，本月初被教育部退回，要求稻江「先停招、後停辦」，保障訴求原校畢業學生的權益，不過，稻江自109學年起停招一事，已確定成定局。面對學生不斷流失，仰賴學生客源的商家生意大受影響，大嘆「有夠衰」。另外，附近待租住宅也被掃到颱風尾，租售行情直直落，包租公、包租婆欲哭無淚。

嘉義縣治特區昔日有稻江、大同技術學院太保分部、台灣體育運動大學嘉義分校及長庚科技大學嘉義分部4所院校，毗鄰其中3校的安仁社區，成為投資客的最愛，過去全盛時期上萬名學生，附近月租4000至5000元的學生套房，自台體大嘉義分校、大同太保分部相繼撤出，這些套房月租降到2500元仍租不出去。

安仁社區因近年學生大幅減少，許多學生套房轉而租給社會人士，當地雜貨店老闆表示，他開業16年，見證當地商圈的興衰，過去可見大學生騎著機車，來回穿梭在路上，有時半夜還會被大學生吵醒，現在學生變少，白天人車潮也明顯不如以往，入夜後路上空無一人，不少商家也陸續撤走。

客源以學生族群為主的店家更是叫苦連天，賣滷味的王姓業者感嘆，他原本在嘉義市火車站旁開業，3年前車站進行整修，附近商圈都被圍起來，滷味是學生宵夜的首選，鑑於稻江附近的學生人口數，使他毅然決定搬到縣治特區，起初生意不錯，現在學生一走，生意降了2成左右。

鄰近縣治特區的馬稠後產業園區，政府喊出「2024年完成開發後，估計可創造2萬個就業機會及800億元年產值」，未來經濟榮景指日可待，也因此，有些房東對未來普遍仍抱持樂觀，還不願削價拋售，期待租金行情再次回升。

(中時 )