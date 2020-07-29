亞太電(3682)、台灣之星今(29)日宣布，取得國家通訊傳播委員會NCC核發之5G特許執照，就在電信三雄5G開台即將滿月之繼，台灣之星、亞太電(3682)特許執照也確定到手，隨著小家小業者的陸續到位，一個台灣5家業者，電信業持續交鋒，台灣5G步入戰國時代。

台灣之星今日在獲得NCC核發5G特許執照後，隨即宣佈於8月4日正式開台，台灣之星總經理賴弦五表示，從4G開台至今，台灣之星這6年來紮紮實實的走穩每一步，成為台灣電信市場上不可或缺的關鍵制衡角色，8月4日台灣之星的5G即將正式啟航，不只會延續最初的那份信念及初衷，更會強化網路建設、推出更多元的資費產品、結盟更多跨界夥伴，並擴大實虛通路聯營與e化服務的範疇。

台灣之星表示，自獲得建設許可後積極展開網路建設，預計開台時會完成全台熱點涵蓋率達50%，包括455個精華商圈、百貨商辦、各縣市熱點之涵蓋，今年底達高密集人口區域涵蓋率80%、2021年六都市區人口涵蓋率90%之網路建設目標。

亞太電今也獲NCC核發之28GHz頻段5G特許執照，亞太電表示，依照期程規劃，先前已陸續完成資通安全維護計畫及各項網路建設之法定義務，同步積極進行5G營運籌備及5G網路部署，預計第三季正式啟動5G服務，迎戰5G。

亞太電喊出優質網路、創新技術和多元應用三大優勢，以呼應新《電信管理法》政策，以自建網路，搭配三共架構方式，整合28GHz+3.5GHz中高頻的頻譜，致力推動B2C消費端、B2B企業端、B2G政府端業務。

亞太電是五家電信業者中，最後一家拿到特許執照的，目前電信三雄中華電(2412)、台灣大(3045)、遠傳(4904)均已開台，台灣之星在今日取得特許執照後，火速宣布8月4日開台，未來亞太電如何整合鴻海(2317)集團資源，在5G上演後發先至，也將成為一大考驗。

展望5G，亞太電除持續鞏固既有傳統電信業務，同時逐步擴大5G應用深度與廣度，並加速跨業、跨域合作，整合鴻海(2317)集團資源，深耕數位經濟，拓展多元商機，為電信產業注入新動能。

(時報資訊)