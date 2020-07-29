中鼎集團俊鼎承攬德商wpd達德能源集團「雲林允能離岸風場水下基礎轉接段製造工程」，首批國產化離岸風機設備製造完成29日交貨；中鼎指出，後續的CIP彰芳暨西島、中能兩座離岸風場的水下基樁300支，也將陸續完成。

中鼎指出，依政府離岸風電國產化政策，2025年離岸風電裝置容量 將達5.5GW，其中將有大量設備組件為「台灣製造」，此風電市場商機潛力非常大，集團未來將持續透過技術創新等策略，爭取更多的標案。

「雲林允能離岸風場水下基礎轉接段製造工程」，俊鼎在此案負責40座水下基礎轉接段（Transition Piece, TP），已完成30餘座的製造，全數TP將分批於今年底交貨。

雲林允能離岸風場將於2021年完成併聯發電，總發電容量640MW，可供台灣每年64萬戶用電，屆時將成為亞太地區最大單一離岸風場。

目前俊鼎手中除「雲林允能離岸風場水下基礎轉接段製造工程」，還有「CIP彰芳暨西島離岸風場水下基樁製造工程」、「中能離岸風場水下基樁製造工程」。

為如期如質達成風電設備短時間內量產及出貨的需求，中鼎指出，俊鼎已在高雄南星自貿區的「俊鼎大林廠」共設置四條生產線，專責生產風場所需基樁。（新聞來源：工商即時 袁延壽）

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